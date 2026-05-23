新しい学校のリーダーズ・KANON、膝上ミニ丈ワンピ＆髪をアップに...いつもと雰囲気変わって　「めっちゃ可愛い」

ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのKANONさん（24）が2026年5月16日、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップしたミニ丈ワンピースのコーデを披露した。

「このルックがとても大好き」

KANONさんは、「私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出してくれたこのルックがとても大好き」といい、ブラウンのミニ丈ワンピを着こなす姿やさまざまなポーズをとるショットを投稿した。ふだんはストレートのロングヘアのKANONさんだが、この日は髪の毛をアップにまとめ、いつもとは雰囲気が変わるスタイルが印象的だ。

インスタグラムに投稿された写真では、白い襟がデザインされたブラウンのミニ丈ワンピースを着用。髪の毛をアップスタイルにして、鮮やかなグリーンのバッグを持ち、足をクロスさせてポーズをとっていた。2枚目では、片手を手すりに添えて、両手を広げてアンニュイな表情をみせていた。8枚目では、バッグを抱えてクールな表情をみせたアップショットを披露していた。

この投稿には、「ミニワンピ似合ってる～！！」「えー！綺麗！」「美が炸裂しまくってます」「普段と違う美しさ」「モードなKANONも素敵」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられていた。