辻希美、中高生の息子たちが帰宅後に...悩み打ち明ける　「これどうしたらいいの？ みんなどうしてるの？」

タレントの辻希美さんが、2026年5月19日に公式YouTubeチャンネルを更新。ランチを食べながら、最近の子育てに関する悩みを吐露した。

「ぐっちゃぐちゃで脱ぎ捨ててるんだよ？」

25年8月に第5子となる夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻さん。育児に奮闘している中で、夢空ちゃんのことにくわえて、中高生の息子たちの悩みも吐露した。

具体的には、長男の青空さんと次男の昊空さんが、帰宅後に制服を脱ぎっぱなしにしていることだという。制服はハンガーに掛け、ワイシャツは洗濯に出してほしいと促すものの、話を聞かないそうだ。

昊空さんは「あぁ...」の一言でその場を立ち去ってしまったが、青空さんは後から「ママ、ごめんって」と謝ってきたという。辻さんは「これどうしたらいいの？ みんなどうしてるの？」と投げかけた。

「私的にシワシワで（学校に）行かれるのちょっと恥ずかしいし、かわいそうって思っちゃうからやっちゃうんだけど、それがいけないのかもしれないんだけどさ...」「ぐっちゃぐちゃで脱ぎ捨ててるんだよ？ 本当にもうシワシワ。なんでこうなるのっていうくらい丸まった状態とかで、制服が脱ぎ捨てられたりとかしてるの」

コメント欄では、「脱ぎっぱなし事情同じ！」「うちは制服放置です 自分でやらなきゃ、いつまでもやらないので」「辻ちゃんの話聞いてると自分が子供だった時のことを思い出して反省する」などの声が寄せられた。