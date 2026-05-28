乗っ取り被害の在日米海軍司令部「X」、「完全復活」報告　アイコンが一時女性の自撮りに

在日米海軍司令部（神奈川県横須賀市）の公式Xアカウントが2026年5月28日、不正アクセスによる乗っ取り被害から「完全復活」したことを報告した。

「奪還任務完了 完全復活」

在日米海軍司令部は27日午前、乗っ取り被害に遭ったことを報告していた。元々のスクリーンネームは「@CNFJ」だったが、何者かの不正アクセスにより、「@hemma1931」に書き換えられていた。

この時点でのプロフィール画面を保存したウェブ魚拓によれば、アカウント名も「在日米海軍司令部」から「Em Blossom」に変更されている。さらにプロフィール写真も、黒いタンクトップにデニムのショートパンツを合わせた女性の自撮り画像に変わっていた。

在日米海軍司令部はその後の投稿でも、乗っ取り被害への対応状況を報告。「引き続き警戒を！」「念のため完全復活まで新規フォローはなさらぬように」などと注意も呼びかけていた。

こうした中、翌28日、敬礼する顔文字とともに「奪還任務完了 完全復活」と題した文章を投稿。乗っ取り被害から復帰したことについて、次のように報告した。

「不正アクセスにより一時的にアカウントの顔を変えられてしまいましたが、なによりも大切なアカウント名@CNFJも取り戻すことができ、在日米海軍司令部の日本語公式アカウントは無事にDanger Zoneから脱し、完全復活いたしました」

SNSでは、「奪還おめでとうございます！」「奪還作戦の任務お疲れ様でした！」「完全復活おめでとうございます！」「やられたらやり返して！」「何処からの攻撃だったのか気になります」などの声が寄せられている。