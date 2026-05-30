元柔道・角田夏実、さわやかワンピ姿でオフ満喫...グラスを口に運んで　「どんどん綺麗に」「女優さんっぽい」

パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストで、2026年1月に現役引退を発表した角田夏実さん（33）が2026年5月22日、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿などを披露した。

「充実した時間」

角田さんは、「充実した時間、オフがあるからオンを頑張れる」といい、半袖ワンピース姿でリラックスする様子や街中でアイスを持ったショット、夕日をバックに微笑む姿などを投稿した。

つづけて、「やりたいことがあるから頑張れる」とつづり、「心が折れそうな時もあるけど、うまくいかない時もあるけど、それも楽しめるようになれたらいいな」と語っていた。最後は、「さぁ今日も一日全力で」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿されたスライドショー形式の写真の3枚目では、落ち着いたデザインのベージュの半袖ワンピースを着用。ソファに座り、グラスを口に運んでいた。4枚目の写真では、髪の毛をお団子ヘアにして、街中でアイスを持って微笑んでいた。

この投稿には、「超絶かわいい」「ワンピースとっても素敵」「可愛さと大人感が凄くいい感じ」「なんちゅう可愛さよ」「素敵です」「どんどん綺麗になってる～」「綺麗すぎてドキドキ」「女優さんっぽい」といったコメントが寄せられていた。