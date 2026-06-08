【中日】細川成也は「お粗末なプレー」、サヨナラ好機で痛恨けん制死...「勝てない試合の典型」球団OBバッサリ

プロ野球中日、阪神などでプレーした野球解説者の田尾安志氏（72）が、2026年6月7日にユーチューブを更新し、中日・細川成也外野手（27）のけん制死について「お粗末なプレー」と切り捨てた。

「板山で1本出れば決まるし押し出しのフォアボールもある」

中日は7日に本拠地バンテリンドームで西武と対戦し、延長戦の末1－4で敗れた。

田尾氏が苦言を呈したプレーは、1－1の同点で迎えた延長11回、中日の攻撃の場面で起きた。

2死満塁のサヨナラのチャンスで、打席に板山祐太郎内野手（32）が入った。初球のスプリットが外れてワンボールに。マウンドの上田大河投手（24）は、捕手のサインを確認すると、すぐさま1塁にけん制し、1塁走者・細川は戻り切れずタッチアウトとなった。

サヨナラのチャンスが一瞬にして消滅した。直後の12回、西武に3点を許して万事休す。その裏の攻撃は三者凡退で試合終了となった。

田尾氏は11回2死満塁の場面について、「板山で1本出れば決まりますし、押し出しのフォアボールもある。そういうことも頭に浮かんだところです」と前置きし、けん制のシーンに言及した。

「この場面でライオンズは1塁にけん制をする。1塁手のネビンは最初、後ろの方を守っていてサインプレー。ネビンがベースに入るタイミングに合わせて、キャッチャーがミットを落とす（仕草をする）。そのタイミングでピッチャーが1塁へ送球する。このけん制が見事にハマった。ドラゴンズは、このプレーはハマってはいけない」

そして、1塁走者の細川に対して、次のように苦言を呈した。