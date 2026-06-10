楽天は「指揮官を簡単に考えている」、三木監督「休養」に球界OB批判...「悪循環を起こし続けながら球団経営」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月10日にユーチューブを更新し、楽天・三木肇監督（49）が休養することに関して、球団が「指揮官を簡単に考えている」と批判した。

「楽天は今季戦う体制がなかったような感じが」

楽天は10日、三木監督との双方協議により、同氏が休養することを発表した。塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として、10日に本拠地・楽天モバイル最強パーク宮城で行われるセ・パ交流戦の巨人戦からチームの指揮を執る。

三木監督就任2年目の今季は、序盤から低迷し、巻き返しを図ったセ・パ交流戦では9日時点で2勝10敗と大きく負け越している。リーグ戦では、ここまで21勝36敗1分けで借金「15」。5位ロッテには7ゲーム差をつけられ、最下位に沈んでいる。

球界に衝撃が走った三木監督の休養。高木氏は「休養ということは事実上の解任かなと」と切り出し、今季の楽天に言及した。

「三木監督は今年2年目だったが、途中休養。私の評価としては、楽天は今年、『すごくやるのではないか』という期待を込めていたが、外国人選手がなかなか力を発揮できなかった。それと、宗山（塁）が開幕からいなかった。投手陣の補強もうまくいっていなかった。それも含めて戦う体制がなかったような感じがする」

楽天は19年以降、長期政権を築く監督が存在しない。高木氏は「楽天を見ていると、簡単に解任してしまう。そういうことがすごく気になる」とし、次のように持論を展開した。

「誰が監督をやったら長くできるのか。選手も、監督が代わると野球が変わる。それに合わせていく時間もかかる。悪循環をずっと起こし続けながら球団経営を行っている。星野（仙一）さんとか、野村（克也）さんとか、名将であれば長くできるのでしょうが、名将ではない人たちが来ると、指揮官を簡単に考えている。監督を決めるときに熟考してやらないと、またこういう騒動になる」