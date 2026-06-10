「本来は法律婚をしたかった」　TBS山本恵里伽アナが事実婚公表、理由に名前への思い「名字を変えずに家族に」

TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が、2026年6月9日放送のラジオ番組「荻上チキ・Session」（TBSラジオ）で、事実婚したことを公表した。事実婚を選択した理由を説明するなかで山本アナは、選択的夫婦別姓が認められていれば、「私たちは法律婚を選んでいました」と明かした。

「事実婚契約の公正証書を作成」

山本アナは、「どうして事実婚を選びましたか？ 当事者たちの事実婚のリアル」という特集の中で、「非常に個人的な話ではあるんですけれども」と切り出し、「私自身が先日事実婚をいたしまして」と公表した。

法律婚を選ばなかったのは、「私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」だとした。

山本アナは、これまでパートナーと同棲していたという。山本アナは、その生活を続けていれば「事実婚状態」にはなるが、「私たちは家族になりたかったっていうのがある」と話した。事実婚をするにあたっては、「事実婚契約を実際に結んで、法律婚だと婚姻届を出すという行為に代わったような形で、事実婚契約の公正証書を作成して、事実婚に至りました。しっかりと、いつから事実婚というのを私たちは決めました」と説明した。

最初は、山本アナのパートナーが「法律婚をしたい」「自分が山本姓に変わるよ」と話していたといい、「話し合いを重ねていけばいくほど、お互いに、やっぱり名前大事に思ってるねっていうことがどんどんわかって」いったという。「結果として、お互いの意思を尊重して、事実婚を選びましたね」と語った。