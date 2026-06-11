物価高騰余波は地酒にも...新潟「ぽんしゅ館」、飲み比べコーナーが価格2倍に　コイン5枚500円→1000円

新潟の地酒を飲み比べできるコーナー「利酒番所」が人気の新潟の専門食品店「ぽんしゅ館」が、飲み比べの際に購入する「利酒コイン」の価格を2026年7月1日から引き上げると発表した。6月10日に各店のSNSが伝えた。

1995年の開業から31年間値上げしてこなかった

「利酒番所」では、「利酒コイン」1枚につき、おちょこ1杯の地酒を試飲できるというシステムだ。店内に並んだ「利酒マシン」から自身で好きな地酒を選ぶ。コインは500円（税込）で5枚購入できる。

発表によると、「昨今の物価高騰による運営経費の増加を受け」として、7月1日から5枚500円を5枚1000円（同）に値上げする。

「利酒番所」は、「1995年のぽんしゅ館開業から31年間変わらず、『唎酒コイン5枚で500円 （税込） 』という料⾦でご利⽤いただいておりました」という。これまでも物価上昇に伴う運営経費の増加はあったが、「新潟の⽇本酒を気軽に楽しめる場所でありたい」という強い想いで、これを守り抜いてまいりました」とした。

しかし、「昨今の物価⾼騰はこれまでの想定を⼤幅に上回り、現状の料⾦体系ではサービスの品質を維持することが困難な状況」と説明。価格改定の理由を、「『新潟を訪れるお客様と県内の⽇本酒や酒蔵との出会いの機会』をご提供する役割をこれからも維持していくため」とした。

今後について、「サービスの品質向上および、皆様と新潟清酒との出会いをご提供する場として進化していきます」「『体験・学び・発見の場』への進化し、新潟清酒を多角的に楽しめる体験を提供いたします」としている。

「ぽんしゅ館」は新潟驛店、越後湯沢驛店、長岡驛店の3店舗あり、それぞれの公式Xとインスタグラムが値上げを発表した。