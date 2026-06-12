ノッコン寺田「全然違くないですか？」155キロ→135キロに減量で自信　「キムタクだよね？」「今の方が絶対いい」反響

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田さん（41）が、2026年6月8日にYouTubeを更新。20キロダイエットと整形で「別人になった」と自画自賛した。

「痩せてイケメンになってキムタクになりました」

ノッコンさんは25年12月、YouTubeで、体調不良で受診した病院の医師から体重が多すぎると指摘され、「153（キロ）から140、130くらいまで」ダイエットする意志を語っていた。

26年2月には、インスタグラムで、16キロの減量を達成したことを明かした。4月には、「痩せてイケメンになってキムタク（木村拓哉さん）になりました」「これからはノコタクと呼んでください」などと投稿していた。

6月8日のYouTubeでは、「僕ね、痩せたんですよ。こう見えて」と切り出し、周囲からは「全然変わってないやん」「別にそんなん痩せてないでしょ」などと言われるとして、ダイエット前の写真を公開した。

まずは「駅員さんしながらYouTubeやってた時」の写真をみせ、体重が150キロほどあったといい、「この時の方が老けて見えないですか？」と笑った。

さらに、153キロほどだったという時期の写真も公開し、「めっちゃ太ってません？ 顔の肉とかやばくないすか？ めっちゃ不細工っすよね」と自虐した。