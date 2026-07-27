横浜流星、ライブ配信の「一部発言」切り取られSNS投稿...FCが異例の注意喚起

俳優・横浜流星さんのファンクラブ（FC）が2026年7月26日、ライブ配信内の横浜さんの一部発言が切り取られ、本人の意図と異なる内容がSNSで投稿されていると公式サイトで報告し、FC会員に向けて異例の注意喚起を行った。

「個人の考えとして質問内容に回答をしたもの」

横浜さんを巡っては、7月25日ごろから、FC限定の生配信での発言とみられる内容が切り取られ、SNSで拡散している。切り取られたのは、いわゆるBL作品に対する考え方をのべたとされる部分。波紋を広げており、一部の市議や区議、元衆院議員なども言及する事態となっている。

横浜さんのFCは26日、「コンテンツの無断転載、引用の禁止について」と題する声明を公式サイトで発表。横浜さんの発言の経緯を含め、次のように説明した。

「先日行ったLIVE配信内での横浜流星の一部発言を切り取り、本人の意図しない内容として発信をしているSNSの投稿を確認しております。今回の発言は特定の作品や思想を否定などする意図はなく、個人の考えとして質問内容に回答をしたものとなります」

そのうえで、FC会員に向けて注意も呼びかけた。

「FC会員の皆様におかれましては、FC内でのコンテンツ及び配信内容などをそのまま切り取りをされたり、前後の文言を切り取り、本来の内容と異なる発言をしているかのようにSNS等で発信する行為は一切禁止とさせていただいております」

FCは「日頃よりマナーを守り、温かく応援してくださっている多くのFC会員の皆様には心苦しい限りです」としつつも、「皆様とともに安心できる環境を作るためにも、改めてご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と締めくくった。