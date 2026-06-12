2階級制覇王者バム、井上尚弥戦に向け陣営「慎重論」...「バンタム級でさえまだ経験していない」米メディア報道

プロボクシングの世界2階級制覇王者「バム」ことジェシー・ロドリゲス（米国、26）の陣営が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）との対戦に向け慎重な姿勢を見せた。

6月13日、WBAバンタム級王者に挑戦

米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が、2026年6月11日に報じた。

スーパーフライ級で3団体王座を統一したバムは、13日に米アリゾナ州で、1階級上のWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国、29）に挑戦する。バムにとってバンタム級初戦となる。

バムは、井上の次期挑戦者の有力候補に挙がっており、バルガスに勝利すれば対戦が実現する可能性が高い。米メディアによると、27年1月に対戦する計画が浮上しているという。

井上対バム戦が実現すれば、世界的なビッグマッチとなる。ボクシングファンの期待は高まる一方だが、「ボクシングシーン」によると、バムのトレーナー兼マネージャーのロバート・ガルシア氏（51）は、井上戦に関して慎重な考えを示したという。

同メディアの取材に対してガルシア氏は、「118ポンド（バンタム級）での試合さえまだ経験していないのに、122ポンド（スーパーバンタム級）での井上戦のことを考えるわけにはいかない」と語り、こう続けた。