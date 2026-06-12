小柳ルミ子「彼は泣いていました」、W杯レッド3枚「波乱の幕開け」に大興奮...メキシコ代表にも注目

サッカー好きとしても知られる歌手の小柳ルミ子さんが2026年6月12日にブログを更新し、同日に開幕したサッカー・FIFAワールドカップ（W杯）の感動を伝えた。

「長くメキシコのエースとして支えて来たヒメネスが...」

小柳さんは「波乱の幕開け！！」と題したブログエントリーを公開し、W杯初戦でメキシコが南アフリカを2-0で下したことを振り返った。

メキシコ1枚、南アフリカ2枚、計3枚のレッドカードが出たとして「波乱の幕開けとなりました」と述べた。続けて「長くメキシコのエースとして支えて来たヒメネスが2点目を決めた時 彼は泣いていました」と説明し、

「母国開催に向けて並々ならぬ熱い思いに 込み上げる感情を抑え切れなかったのでしょう 選手達の心を読み取るとやっぱりワールドカップだなぁど思い感動します！！」（原文ママ）

と伝えた。ヒメネス選手にとってW杯初ゴールでもある。

一方、日本代表にも目を向けている。左足負傷による手術・リハビリを経て日本代表に選ばれていた遠藤航主将の離脱発表に「残念です」と小柳さん。追加招集された町野修斗選手に向けて「遠藤キャプテンの分迄 頑張って欲しい！！」とエールを送った。

12日には遠藤選手自身も離脱をXで報告し、「もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り『W杯優勝』という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います」などとコメント。代表からの引退を発表している。