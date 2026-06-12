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りくりゅう・木原龍一「次は夏季五輪挑戦しません？」　三浦璃来にまさかの提案...「見てみたいかも」の声も

2026.06.12 19:56
スポーツ班

   ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の木原龍一さんが6月12日にXで、三浦璃来さんに「次は夏季五輪挑戦しません？」とまさかの提案をした。

  • 「りくりゅう」三浦璃来さんと木原龍一さん（2026年2月25日撮影）
    「りくりゅう」三浦璃来さんと木原龍一さん（2026年2月25日撮影）
  • 三浦璃来さんのインスタグラム（＠riku9111）より
    三浦璃来さんのインスタグラム（＠riku9111）より
  • 三浦璃来さんのインスタグラム（＠riku9111）より
    三浦璃来さんのインスタグラム（＠riku9111）より
  • 「りくりゅう」三浦璃来さんと木原龍一さん（2026年2月25日撮影）
  • 三浦璃来さんのインスタグラム（＠riku9111）より
  • 三浦璃来さんのインスタグラム（＠riku9111）より

15年ぶりの自転車「風を感じながらゆったり乗りたいのに...」

   三浦さんは11日にXで、「15年ぶりに自転車に乗ってます」と報告。「風を感じながらゆったり乗りたいのに若干1名、アスリートモード全開なのでついて行くのに必死です」とエピソードも明かした。

   これに、「あの人しかおらん」「『若干1名』が誰か分かったぞ」「アスリートモード全開の若干1名ってもしかしなくても木原龍一さんのこと？？」といった声が寄せられていた。

   木原さんは翌12日、三浦さんの投稿を引用し、「次は夏季五輪挑戦しません？」と提案した。

   この投稿には、「りくりゅう夏季五輪挑戦見たい」「自転車ペア？斬新ですね　ちょっと見てみたいかも」「りくちゃん、ファイトです！」「競輪にペア競技があれば。。」といった声が寄せられている。

   三浦さんはこの投稿をリポストしている。

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