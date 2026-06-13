元YouTuber、美容系TikTokerに転身で激変　「かっこよくなりすぎて横転」「見違えるほどイケメン」

YouTuberグループ「へきトラ劇場」元メンバーで、現在は美容系TikTokerとして活動するへきほーさん（34）が、2026年6月11日にXを更新。27歳の頃の写真と近影を公開し、SNSで激変ぶりに驚きが広がっている。

「タバコはやめて5年 お酒も今は月1くらい」

「へきトラ劇場」は、へきほーさんやYouTuberの相馬トランジスタさん（36）などが結成したグループで、ゲテモノを食べる企画や、「72時間○○生活」などの過激な内容で人気を博した。22年5月、へきほーさんの卒業により、「へきトラ劇場」としての活動を終了した。

へきほーさんは26年6月11日のXで、「へきトラやめて4年... タバコはやめて5年 お酒も今は月1くらい」と投稿し、27歳の頃の写真と近影を公開。「比べると結構変わったな...笑」とつづった。

27歳の頃のへきほーさんは、鼻の下やあごにひげを生やし、鼻や唇の下にピアスをつけ、髪を伸ばしたワイルドな姿。近影はすっきりとした短めの髪で、ひげを剃り、ピアスも取って爽やかな印象になっている。

「毎朝フルーツプロテインヨーグルトスムージーを作って飲んでます」と、食生活の変化も明かした。

Xユーザーからは「へきほーかっこよくなりすぎて横転」「あの頃の汚いへきほーとは思えん」「見違えるほどイケメンになりすぎ」「ヘキトラのイメージしかなかったから驚愕！ 人間って数年てこんなに変わるんだ」などのコメントが寄せられている。