人気YouTuberが再婚、涙のプロポーズ成功　「まさか番組で出会った人と」「ぼくの人生は大きく変わりました」

チャンネル登録者数44万人のYouTuber・ジョンレノさんが2026年7月19日に公式YouTubeチャンネルをアップ。「【再婚】彼女にプロポーズしたら号泣しました。」と題して、プロポーズの様子を公開した。

恋リア番組での共演から交際

ジョンレノさんは、25年6月に放送されたバラエティー番組「秘密のママ園」（ABEMA）内の恋愛リアリティー企画「ママも恋していいですか」で、モデルのさやさんと共演し、交際をスタートしていた。

動画の冒頭、サプライズの予定だったジョンレノさんだったが、タクシー運転手に行き先のホテルをバラされてしまう。このホテルは2人が「ここで結婚式したいね」と話していた場所だそうで、さやさんは「ごはん食べるんだ？」と何かを察した様子だった。

ホテルに到着して食事をした後に、「Saya&Tomoki これからずっとよろしくお願いします」と書かれたメッセージプレート付きのケーキが到着。そして、ジョンレノさんがプロポーズの手紙を読んだ。

ジョンレノさんは「さやちゃんへ」と読み上げ、「さやちゃんとの出会いは恋リアの番組でした。まさか番組で出会った人と、こんな未来を一緒に考えることになるなんて想像もしていませんでした」と打ち明ける。さらに、こんな思いを話した。

「僕のことをずっと思い続けてくれて本当にありがとう。お互い同い年の娘がいるバツイチ同士だからこそ分かり合えることがたくさんあったと思います。そして僕はさやちゃんの女性としての魅力だけでなく、母親として娘たちに向き合う姿を見てどんどん惹かれていきました」

さらに、ジョンレノさんは「さやちゃんと出会って、ぼくの人生は大きく変わりました」と言い感謝の思いを伝えつつ、「ずっと離れないことを誓います。僕と結婚してください」とプロポーズした。

ジョンレノさんの涙ながらのプロポーズに対し、「はい」「ありがとう」と返事をしたさやさん。ジョンレノさんは「指輪はもう持ってるから」とし、さやさんにネックレスをプレゼントした。結婚を前提に住居も決めていたというが、これで正式に結婚することを決めたのだった。

コメント欄では、「ご結婚おめでとうございます もらい泣きしてしまいました」「心の底からおめでとうだよ～ ずっと幸せでありますように」「再婚でも、もう結婚が決まっていても、改めてちゃんとプロポーズするの素敵」といった祝福の声があふれた。