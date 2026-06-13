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大相撲・隆の勝、クロワッサン頬張り笑顔...一山本とパリ観光楽しむ　「かわいすぎ」「ホッコリ」大反響

2026.06.13 11:00
スポーツ班

   日本相撲協会が、2026年6月10日に公式Xを更新。6月13～14日に行われる大相撲パリ公演のため、パリを訪れている力士たちのオフショットを公開した。

  • 隆の勝関。日本相撲協会のインスタグラム（＠sumokyokai）より
    隆の勝関。日本相撲協会のインスタグラム（＠sumokyokai）より
  • 日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より
    日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より
  • 一山本関。日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より
    一山本関。日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より
  • 日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より
    日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より
  • 隆の勝関。日本相撲協会のインスタグラム（＠sumokyokai）より
  • 日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より
  • 一山本関。日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より
  • 日本相撲協会公式X（＠sumokyokai）より

一山本と仲良く買い物も

   日本相撲協会はXで、「力士達のパリ市内観光の様子」を写真付きで投稿している。

   6月10日には、「おにぎりくん」の愛称で親しまれる隆の勝関が、笑顔でクロワッサンを頬張る写真を公開。「隆の勝はお目当てのパンをGET出来たようです」と投稿した。

   Xユーザーからは「かわいすぎ」「おにぎりくんがパン食べてる かわい」「クロワッサン食べるおにぎり君 ヤバいメッチャかわいい～」「ホッコリするよ。かわいいじゃねーか！」などのコメントが寄せられている。

   日本相撲協会はほかにも、パリの街頭でピースサインをする一山本関や、隆の勝関と一山本関が仲良く買い物を楽しむ様子を公開している。

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