大相撲・隆の勝、クロワッサン頬張り笑顔...一山本とパリ観光楽しむ　「かわいすぎ」「ホッコリ」大反響

日本相撲協会が、2026年6月10日に公式Xを更新。6月13～14日に行われる大相撲パリ公演のため、パリを訪れている力士たちのオフショットを公開した。
一山本と仲良く買い物も
日本相撲協会はXで、「力士達のパリ市内観光の様子」を写真付きで投稿している。
6月10日には、「おにぎりくん」の愛称で親しまれる隆の勝関が、笑顔でクロワッサンを頬張る写真を公開。「隆の勝はお目当てのパンをGET出来たようです」と投稿した。
Xユーザーからは「かわいすぎ」「おにぎりくんがパン食べてる かわい」「クロワッサン食べるおにぎり君 ヤバいメッチャかわいい～」「ホッコリするよ。かわいいじゃねーか！」などのコメントが寄せられている。
日本相撲協会はほかにも、パリの街頭でピースサインをする一山本関や、隆の勝関と一山本関が仲良く買い物を楽しむ様子を公開している。
【大相撲パリ公演】— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) June 10, 2026
力士達のパリ市内観光の様子????????③
隆の勝はお目当てのパンをGET出来たようです????#sumo #相撲 #パリ公演 #Paris pic.twitter.com/bClZ2GL0gx
【大相撲パリ公演】— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) June 10, 2026
関取達のパリ市内観光の様子をお伝えします????????
一山本#sumo #相撲 #パリ公演 #Paris pic.twitter.com/x6voaoJ47u
【大相撲パリ公演】— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) June 10, 2026
力士達のパリ市内観光の様子????????②
一山本と隆の勝が買い物に出掛けていたようです。#sumo #相撲 #パリ公演 #Paris pic.twitter.com/Ys8Xe3oq7g