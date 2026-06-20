大相撲・高安＆演歌歌手・杜このみ、パリで夫婦ラブラブ2ショット...体寄せ合いエッフェル塔前で　「美しすぎる」

演歌歌手の杜このみさん（36）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。大相撲パリ公演に参加した夫の大相撲・高安（36）とのパリでの夫婦ショットを披露した。

「実は...パリに来ています」

杜さんは、「Bonjour！」といい、エッフェル塔と凱旋門をバックに撮影した夫との2ショットを投稿した。「実は...パリに来ています」「大相撲フランス公演をどうしても観たくて」とスケジュールをやりくりして現地に来ることができたのだという。

「新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出してくれた両親にも感謝です」

現地では「エッフェル塔、凱旋門そして、念願のオペラ・ガルニエは圧巻の美しさでした！！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、杜さんはノースリーブのトップスをあわせたコーデで、高安は着物姿。エッフェル塔をバックに、杜さんが高安に寄り添い笑顔をみせていた。5枚目では、凱旋門をバックにした夫婦ショットを披露していた。

この投稿には、「素敵な夫婦」「本当にお似合いの二人」「美しすぎる」「微笑ましい2ショット」「お幸せそうで何よりです」「パリが似合ってるね」といったコメントが寄せられていた。