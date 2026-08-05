AVで稼いだ金は「汚い金」なのか　寄付報告への中傷にあきれる声...スリムクラブ真栄田もバッサリ「汚い心だね」

セクシー女優の田野憂さんが2026年8月4日、7月に発生した熊本での地震を受けて300万円の寄付を行ったとXで報告した。一部から「汚い金」などとする批判の声が上がったことについて、議論が起こっている。

「日本赤十字社を通じて300万円を寄付させていただきました」

7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。

田野さんは8月4日、「熊本で被災された皆さんへ。ニュースや皆さんの投稿を見るたびに、胸が締めつけられる思いです」とつづり、支援活動について明かした。

「私にできることは本当に小さなことですが、少しでも力になれたらという思いで、広島に住む友人と協力し、飲み物や粉末タイプのスポーツドリンク、生理用品、オムツなどの支援物資を送らせていただきました」

さらに、「日本赤十字社を通じて300万円を寄付させていただきました」という。

被災した人たちに向け、「今も不安な時間を過ごされている方がたくさんいると思います。どうか無理をせず、ご自身や大切な方の命と健康を第一にしてください。少しでも早く安心して眠れる日常が戻ることを、心から願っています」と呼びかけている。