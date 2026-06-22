小柳ルミ子73歳、「最高にカッコいい」細身レザー私服コーデで...神スタイルに大反響　高級車とパシャリ

歌手の小柳ルミ子さん（73）が、2026年6月18日にインスタグラムを更新。レザーの私服に身を包み、高級スポーツカー「マセラティ」と撮影した写真を公開した。

「30年以上も昔の細身のレザーが今尚入るのが嬉しかったです」

サッカー通としても知られる小柳さん。インスタグラムで「私の愛するメッシも 大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました」と投稿した。

「全て私服」という小柳さんのファッションは、「30年以上昔 パリのヴェルサーチェで購入した黒レザーのセットアップ」「ゴールドアクセサリーと黒ロングブーツはパリのCHANEL本店で購入」というもの。眉毛の上で切りそろえた前髪と、毛先を外にはねさせたボブヘアーも新鮮だ。

写真ではマセラティのボンネットに腰掛けたり、助手席で脚を組んだりと、クールに決めつつ、「30年以上も昔の細身のレザーが今尚入るのが嬉しかったです」とおどけた。

小柳さんは「イタリア車のマセラティに触れ パリ イタリアの服を纏うと 大好きなヨーロッパに行った気分になります メッシも好きなマセラティ... 乗ってみたいなぁ」とつづった。

コメント欄には「えーーっ、私服ですか？ さすがルミ子さんです。最高にカッコいい」「ボブヘアー凄く似合ってます。髪の色も素敵でお顔が一段と若々しく感じられて素敵です 勿論ファッションは抜群でカッコイイ～」「スタイル良すぎですー」「めっちゃめっちゃカッコいいです」などと書き込まれている。