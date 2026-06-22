モデル前田希美、イケメン年下サッカー選手夫と誕生日お祝い　ステキ笑顔炸裂ラブラブ密着2ショット

モデルでタレントの「まえのん」こと前田希美さん（33）が2026年6月19日、自身のインスタグラムを更新し、「6月16日33歳になりました」と誕生日を報告した。夫でサッカー・浦和レッズ所属の渡邊凌磨選手（29）との夫婦2ショットも披露している。

「実は、初めて夫と一緒に過ごす誕生日」

前田さんは、誕生日を迎えて「お祝いのメッセージをくださった皆様本当にありがとうございます」と感謝の言葉を添え、こうつづった。

「33歳も、大切な人たちとの時間を大事にしながら、自分らしく、頑張っていきたいと思います」「これからも応援よろしくお願いします！」

誕生日は渡邊選手と過ごしたそうで、「毎年この時期は試合や遠征があったりして、実は、初めて夫と一緒に過ごす誕生日」、「0時越えた瞬間のおめでとうがこんなにも嬉しいと思わなかった」とコメントを添えていた。

最後は、「忙しい中時間を作ってくれてありがとう」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、前田さんはブラウンのオフショルを着用。バースデープレートを持ち、笑顔をみせていた。5枚目では、渡邊選手と一緒にバースデープレートに手を添えて、前田さんはピースサインをして笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「素敵すぎる」「いくつになってもずーっと可愛い」「どんどん綺麗になってく」「綺麗すぎます」といったコメントが寄せられていた。