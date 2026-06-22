「森の女神」キャラで活動の個人勢Vtuberが急遽活動終了　「虚偽の情報を吹聴しました」

「森の女神」をコンセプトとして活動していたVTuberの「花凪まな」さんが2026年6月21日、突如として引退を発表。その理由がSNSで波紋を広げている。

「まなも負けないぞ～ってなるんだよね」投稿からわずか5時間後

花凪さんは、企業などに所属せず個人でプロデュースを行う「個人勢VTuber」として、20年12月にYouTubeチャンネルを開設し配信活動を開始。「持ち前の明るさとマシンガントークであなたを笑顔にします」として、ゲーム実況やトーク動画、「歌ってみた」などのコンテンツを配信していた。

26年6月21日の正午過ぎには、夏至に合わせたイラストを公開。「迷える魂よ...おはようございます ひまわりすきすぎて ひまわり畑にしちゃった いつでもお日様の方しっかりみてる姿見ると、まなも負けないぞ～ってなるんだよね」とつづっていた。

しかし、花凪さんはわずか5時間後の投稿で、急遽活動の終了を報告した。

「リスナーをストーカー及びレ●プ犯として虚偽の情報を吹聴し犯罪者に仕立て上げ貶めてしまいました。関係者のプライベート情報及び虚偽の情報を吹聴し複数人を貶めてしまいました。全ての嘘が証拠付きでバレてしまいました。本当に申し訳ありません。花凪まなの活動を本日で終了します」（原文ママ・以下同）