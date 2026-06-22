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【サッカーW杯】間違いなくビッグクラブに行く！元日本代表が太鼓判のMF...「一瞬のダッシュ力がすごい」

2026.06.22 15:00
スポーツ班

   サッカーの元日本FW城彰二氏（51）が、2026年6月21日にユーチューブを更新し、日本代表MF佐野海舟（マインツ、25）について「間違いなくビッグクラブに行く」と太鼓判を押した。

  • 日本代表・佐野選手（編集部撮影）
    日本代表・佐野選手（編集部撮影）
  • 日本代表・佐野選手（編集部撮影）

日本代表W杯最多となる4点目をアシスト

   ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2節が2026年6月21日、メキシコ・モンテレイで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）が、チュニジア代表（同45位）を4－0で破った。

   第1節（15日）のオランダ戦に続いてスタメン出場した佐野は、この日も豊富な運動量でチームに貢献。後半38分には日本の4点目をアシストし、存在を示した。

   佐野が右サイドから中央にクロスを上げ、これをFW上田綺世（27）が頭で合わせた。ボールはゴール右隅に吸い込まれ、日本のW杯最多となる4点目が生まれた。

   W杯初出場ながら、チームの主力としてけん引する佐野。スペインリーグでプレーした経験を持つ城氏は、チュニジア戦の佐野のパフォーマンスを絶賛し、「間違いなくビッグクラブに行く。マジで行くと思う」と興奮気味に語った。

   佐野は24年にJリーグ鹿島アントラーズから、ドイツ・ブンデスリーガのマインツに移籍した。1年目から主力として結果を残している。城氏は、佐野のポテンシャルに関して、次のように分析した。

「日本人の史上最高額の移籍金もあるかもしれない」
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