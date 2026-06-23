「シダマツ」志田千陽＆松山奈未、久しぶり再開ショット　山口茜も交えてニコニコ笑顔...ファン感激

バドミントンの志田千陽選手（29）が2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。バドミントンの松山奈未選手と山口茜選手との3ショットを披露した。

「嬉しかった～～！！！」

パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した「シダマツ」ペア。2人は25年8月の「世界バドミントン選手権大会」をもってペアを解消していた。女子シングルスの山口選手は世界選手権3度の優勝を誇り、直近ではオーストラリアオープンで優勝を果たした。

そうしたなか、志田選手はインスタグラムで、「すっごく久しぶりのメンバーで集まった」と報告。松山選手と山口選手と肩を並べる笑顔ショットを投稿した。「嬉しかった～～！！！」とつづり、「久しぶりの感じもなく、何も変わらず平和だったよ」「たくさん笑って楽しかったです」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、志田選手は黒いキャップをかぶって、白と茶色の長袖トップを着用。松山選手は黒いTシャツというコーデ。山口選手は黒いキャップをかぶって黒い長袖を着用。微笑む山口選手を真ん中に、ピースサインをする松山選手と志田選手が笑顔をみせていた。

この投稿には、「とても可愛らしいですね」「仲良し3人組」「尊い！」「とっても素敵」「最高」といったコメントが寄せられていた。