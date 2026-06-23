紀平梨花、白ショーパン×サッカー日本代表ユニ姿で「激カワ」ショット　「可愛すぎる！！」「勝利の女神」

フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年6月20日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の青いユニフォーム姿で、応援メッセージを送った。

「日本代表を全力で応援したいと思います」

紀平選手は「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニフォームをいただきました」といい、日本代表の青いユニフォームを着用して微笑む姿などを投稿した。

ユニフォーム姿の紀平選手は「2026 FIFAワールドカップに向けて、このユニフォームを着て日本代表を全力で応援したいと思います 選手の皆さんの活躍を楽しみにしています！」とエールを送っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、サッカー日本代表の青いユニフォームを着用。両手を肩に置いて笑顔をみせていた。3枚目は後ろ姿をとらえたショットで、背番号「3」と背ネーム「RIKA」の文字を見せていた。

この投稿には、「とても似合います」「絵になる！！！」「本当に可愛い」「可愛すぎる！！」「とってもカッコいい」「勝利の女神」といったコメントが寄せられていた。

ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1節が15日（日本時間）に行われ、日本代表（FIFAランキング18位）がオランダ代表（同8位）と2－2で引き分けた。第2節は6月21日（日本時間）に行われ、日本代表がチュニジア代表（同45位）を4－0で破った。