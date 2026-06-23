「戦争やめろ」の叫びに高市首相「今、日本は戦争をやっておりません」　沖縄・戦没者追悼式でヤジ飛び交う

高市早苗首相は2026年6月23日の沖縄県の「慰霊の日」に際し、平和祈念公園（糸満市）で開かれた沖縄全戦没者追悼式に出席した。毎年のように首相あいさつにはヤジが飛ぶが、高市早苗首相も例外ではなかった。

式典後のぶらさがり取材によると、こういったヤジの内容は高市首相は聞き取れていなかった模様で、その内容を記者から伝えられると、「『戦争をやめろ』って、今、日本は戦争をやっておりません。平和国家としての歩みを戦後ずっと続けてきたというのが日本国の誇りだ」などと応じた。

「24万人に謝ってこーい！」

式典で名前を呼ばれた高市氏が立ち上がると、「戦争反対！」と男性が大きな声を上げた。ヤジの声はひとりではなく、少し遅れて「反対！」と女性の声も続いた。男性は「9条を守れ！」と声を張り上げ、拍手のような音も聞かれた。

高市氏があいさつを始めると、男性は再び「9条を守れ！」と叫び、「24万人に謝ってこーい！」とした。高市氏はそのままあいさつを続けたが、ヤジを飛ばしている人物は「出ていけ！」「帰れ！」「沖縄に来るな！」などと叫び続けていた。

男性らはあいさつの途中で取り押さえられ、会場の外に連れ出された。

高市氏は「今日私たちが享受している平和と繁栄は、この地で命を落とされた方々の尊い犠牲と、沖縄の歩んだ筆舌に尽くし難い苦難の歴史の上に築かれたもの」とし、「日本人の誰もが、平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、不断の努力を重ねていくことを、御霊にお誓い申し上げます」と述べた。

米軍基地の集中による負担にも言及し、「在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小に取り組むとともに、沖縄の皆様と連携し、駐留軍用地跡地の有効利用を進めてまいります」などとしている。