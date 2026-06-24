片岡鶴太郎71歳、イケおじ爆発...サングラス×ハット×半袖トップスのコーデで　「カッコ良すぎ」「ダンディ」

俳優の片岡鶴太郎さん（71）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけてハットをかぶったコーディネートを披露した。

「グレー×ハット」

片岡さんは、「グレー×ハット」とコメントを添えて、ハットとグレーの半袖トップスを合わせたコーデや、サングラスをかけた姿など7枚の写真を投稿した。

コーディネートに使われている各アイテムについて、「TOMORROWLAND（トゥモローランド）Tシャツ」、「Goldwin（ゴールドウィン）スウェットパンツ」、「HIDETRADING（ヒデトレーディング）ハット」、「Yohji Yamamoto（ヨウジヤマモト）サングラス」、「Tiffany & Co（ティファニー）イヤリング」、「ネックレスGUCCI（グッチ）ドルフィンテール」など説明を添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いハットをかぶり、グレーの半袖トップスと黒いパンツを着用。サングラスをかけて、パンツのポケットに手を入れポーズをきめていた。2枚目では、横顔ショットを披露していた。6枚目では、サングラスを外してクールな表情をみせていた。

この投稿には、「カッコ良すぎ」「鎖骨までカッコいい」「素敵過ぎます」「渋みが増しましたね」「メッチャダンディ」「40代にしか見えない」といったコメントが寄せられていた。