立憲・杉尾秀哉議員「時間つぶしでベラベラしゃべられると...」高市首相答弁をやゆ

立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年6月23日にXを更新。自身の質問に対する高市早苗首相の答弁について「時間つぶし」とやゆした。

「4分も何を一人で勝手にベラベラしゃべっているんですか」

杉尾議員は22日の参院予算委員会で、高市首相陣営にかけられている誹謗中傷動画疑惑について追及。その中で、高市首相の答弁に対し、「4分も何を一人で勝手にベラベラしゃべっているんですか」と怒りをあらわにする一幕があった。

この答弁について同日、立憲民主党の田島麻衣子参院議員がXで「質問に正面から答えず、聞かれてもいない『自分の流儀』を語り続け、杉尾委員の質疑時間を奪う姿に、他党から『安倍総理より酷い』という声さえ聞かれた」と批判した。

一方、このポストに対し、質問者が話している時間のみを持ち時間としてカウントする「片道方式」ではないかという趣旨の指摘があると、杉尾議員はこのポストに反応。この「情報は誤りです」とし、「昨日の予算委員会は総理入り『集中審議』で、集中審議は『往復方式』となり、答弁時間の込みのカウントとなります」と指摘した。

その上で、「だから、時間つぶしでベラベラしゃべられると質問時間がなくなる訳です」と批判した。