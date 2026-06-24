【ドジャース】キム・ヘソン、3A選手なのにオールスター投票4位...「類を見ない奇妙な物語」米メディア衝撃

米スポーツメディア「CLUTCH POINTS」（ウェブ版）が2026年6月23日、ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、オールスター戦（7月14日、フィラデルフィア）ファン投票で4位に入ったことについて、「最も予想外」と報じた。

「キムのこの順位は異例だ」

大リーグ機構は22日、オールスター戦ファン投票の第2回中間発表を行い、キムはナ・リーグのセカンド部門で65万9500票を獲得して4位につけた。第1回中間発表（16日）では34万5924票を獲得し、4位に入っていた。

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎え、ムーキー・ベッツ内野手（33）の負傷者リスト入りに伴い、4月6日に大リーグに昇格。5月に入り打撃が落ち込み始め、5月下旬にマイナーに降格した。

今季の大リーグ成績は、43試合に出場して打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651を記録している。マイナーでは、24試合に出場し、打率.296、11打点、OPS.705。大リーグでの生存競争が激しい中、早期再昇格に向け課題の打撃でアピールを続けている。

最強軍団において、出場機会がなくマイナーに降格したキムだが、ファンの注目度は高い。ナ・リーグ4位のファン投票が、それを証明している。

マイナーリーグの選手が、オールスター戦ファン投票で4位につける現象について、「CLUTCH POINTS」は驚きを隠さず、「ドジャースのトリプルA選手が、どういうわけか2塁手のオールスターファン投票で4位にランクインした」とのタイトルで記事化した。

記事では「キムは5月下旬以来、メジャーリーグの試合に出場していないため、この順位は異例だ」とし、こう続けた。