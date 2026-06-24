「え！本当に付き合ってるんですか！」　「とけマリ」西澤由夏アナ、「婚約者」本人前に大のろけ「愛おしいなあ」

婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」（ABEMA）でカップル成立した、「ゆか」ことABEMAアナウンサーの西澤由夏さんと、「キョウスケ」こと経営者の澤田享佑さんが、2026年6月23日公開の澤田さんのYouTubeチャンネルの動画で仲むつまじい様子を見せた。

一度交際を断ったのは「チャラそうだから」

「時計じかけのマリッジ」は、西澤さんを含む3人の女性参加者が、30日後の「結婚式」に向けて30人の男性参加者の中から相手を見つけるという内容だ。西澤さんと澤田さんは番組内でカップル成立したほか、最終話配信後の6月20日には西澤さんがインスタグラムで、「これからは、お互いのプラスがお互いのマイナスを埋め合っていけたらなと思っています」などとコメントした。

23日の動画では、2人でお酒を飲みながら番組内での出来事を振り返った。番組は、初回のデート終了後に「婚約」（交際）を申し込むかを決め、成立すれば「同棲」生活がスタートするというシステムだ。しかし西澤さんは、澤田さんとの初回のデートで、「婚約」（交際）しないという選択をしている。

この理由について西澤さんは、「生活感が合わないかな？というのを感じたのと、あとはチャラそうだから」「自分の遊び方とか過ごし方とかと違うかなって」などと説明。

澤田さんが「あの時って過ごし方とか話したっけ？」と聞くと、西澤さんは「もう、なんだろ、（澤田さんの雰囲気から）出てるの」という。これに澤田さんは「最悪なんだけど」と言い、笑いながら西澤さんに抱きつく場面もあった。

また、西澤さんは澤田さんの性格について、「意外と嫉妬とかするタイプだよね」と暴露。澤田さんは恥ずかしがる様子を見せたが、西澤さんは「キョウスケくんの意外な一面」「私しか知らないキョウスケくんを言ってみた」と話し、さらには、「可愛いなあと思って。愛おしいなあって思って」とのろけた。

動画のコメント欄には、「え！本当に付き合ってるんですか！」「なんて推せる二人なんだ」「笑い方似過ぎてて愛おしい笑」「2人の雰囲気が合いすぎてて可愛い～」といったコメントが寄せられている。