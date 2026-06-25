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登録者186万人気YouTuberグループ、7年間の活動終了で涙　「人生の中で一番苦しかった決断でした」

2026.06.25 11:00
エンタメ班

   チャンネル登録者数186万人の男女混合6人組YouTuberグループ・フォーエイト48が2026年6月23日に公式YouTubeチャンネルを更新。「7年間、本当にありがとうございました。」と題した動画を公開し、活動終了を報告した。

  • 男女6人組YouTuberグループ「フォーエイト48」活動終了へ（写真はイメージ）
    男女6人組YouTuberグループ「フォーエイト48」活動終了へ（写真はイメージ）
  • 「フォーエイト48」のYouTubeチャンネルより
    「フォーエイト48」のYouTubeチャンネルより
  • 「フォーエイト48」のYouTubeチャンネルより
    「フォーエイト48」のYouTubeチャンネルより
  • 男女6人組YouTuberグループ「フォーエイト48」活動終了へ（写真はイメージ）
  • 「フォーエイト48」のYouTubeチャンネルより
  • 「フォーエイト48」のYouTubeチャンネルより

「青春でした。楽しい楽しい7年間」

   フォーエイト48は、こたつさん、タロー社長さん、あみかさん、永ennのアリスさん、アマリザさん、わかう゛ぁさんによる男性4人、女性2人の6人組グループで、2019年からYouTubeでの活動をスタートした。バラエティーに富んだ内容で小中学生に人気となり、22年には楽曲リリースもしていた。

   だが26年2月24日の動画で「フォーエイトは、2026年6月23日をもって活動を終了します」との発表があり、結成7周年にあたるこの日に活動を終了すると明かしていた。

   そして迎えた6月23日。50分近い長尺となった今回の動画では、7人がユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行き、仲睦まじい姿を見せていた。その後、一人ずつメッセージを送った。

   リーダーのこたつさんが「改めて、7年間フォーエイトを観ていただき、ありがとうございます」と挨拶。つづいて、わかう゛ぁさんは、「人生で一番よかった7年間じゃないかなと思います」。アマリザさんは、こたつさんにグループに誘ってもらったことを感謝しつつ、「青春でした。楽しい楽しい7年間」と振り返った。

「泣いて終わるほうがさみしいでしょ。笑って笑って」
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フォーエイト48
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