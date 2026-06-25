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【サッカーW杯】日本は「楽勝」？元ブラジル代表レジェンド「簡単に勝てる」と余裕...ファン紛糾「なめんなよ！」

2026.06.25 12:00
スポーツ班

    サッカーの元ブラジル代表FWロナウド氏（49）の日本代表への発言を巡り、インターネット上でサッカーファンから様々な意見が上がっている。

  • 元ブラジル代表・ロナウド氏（写真：AP/アフロ）
    元ブラジル代表・ロナウド氏（写真：AP/アフロ）
  • 元ブラジル代表・ロナウド氏（写真：AP/アフロ）

「オランダ戦は時期尚早」

    ワールドカップ（W杯）北中米大会グループC第3節が、2026年6月25日（日本時間）に米マイアミ・スタジアムで行われ、ブラジル代表（FIFAランキング8位）が、スコットランド代表（同42位）に3－0で勝利した。

    グループCは第3節を終え、ブラジルの1位、モロッコの2位が確定した。この結果により、グループFの日本が1位通過した場合、決勝トーナメントでモロッコ、2位通過すればブラジルと対戦する。

    グループFは、24日時点で、オランダが1位、日本が2位、スウェーデンが3位につけ、チュニジアが最下位となっている。勝ち点は、1勝1分けのオランダと日本がそれぞれ「4」で並び、1勝1敗のスウェーデンが「3」。

    日本は決勝トーナメント進出をかけ、26日に3位スウェーデンと対戦する。引き分け以上なら、自力で2位以上が確定する。

    スポーツ専門放送局「ESPNブラジル」（ウェブ版）によると、ロナウド氏は第3節が行われる以前に、元ブラジル代表FWロマーリオ氏（60）のユーチューブ動画「ロマーリオTV」に出演し、決勝トーナメントの展望について語ったという。

    ロナウド氏は、MCを務めるロマーリオ氏に決勝トーナメント1回戦の相手として「どのチームが最も難しくないか」と問われると、「日本かスウェーデンのどちらかだと思う。オランダ戦は時期尚早なので、避けるべきだと思う。まだオランダとの対戦に備える準備ができていないと思う」と分析し、こう続けたという。

    「大会を通じてブラジルは成長していくだろう。成長はするだろうが、まだ準備は整っていない。日本とスウェーデンは、簡単に勝てる相手だと思う」

「日本に忖度するロナウドなんか見たくないからこれでいい」
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