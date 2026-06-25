石丸伸二氏、「SNS戦略松井氏からアドバイス」との報道否定「接点はありませんでした」

前安芸高田市長の石丸伸二氏が2026年6月24日にXを更新。高市首相陣営の選挙時の誹謗中傷動画の作成者と言われているIT会社代表の松井健氏と自身の陣営のつながりについて否定した。

「切り抜き・まとめ動画について当方は関知していない」

高市首相陣営が選挙時に他の立候補者を誹謗中傷する内容の動画の作成と拡散を依頼したとされる一連の疑惑。松井氏は動画の作成を支援したとされるほか、首相の名前を冠した暗号資産「サナエトークン」も設計し、発行責任者となっていた。

そんな中、共同通信社は12日、松井氏が24年7月の東京都知事選挙で、石丸氏の陣営の動画を使ったSNS戦略について取り上げたが、石丸氏は24日にXで「毎日新聞からの問い合わせで気づけたのですが、共同通信の記事によると、松井健という方からアドバイスを受けたという話になっています」と報道に言及した。

一方、「しかし、周囲に聞いてみても当陣営に接点はありませんでした」と否定し、「そもそも、切り抜き・まとめ動画について当方は関知していないので、事実誤認ではないかと思います」とコメントした。