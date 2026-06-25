ムーディ勝山の投稿に「情報解禁担当者がざわついて...」　コラボ商品巡り「フライング？」→雪印メグミルクが説明

雪印メグミルクの公式Xが2026年6月25日、お笑い芸人・ムーディ勝山さんが自身とコラボした同社の「雪印コーヒー」を紹介したX投稿に「情報解禁担当者がざわついております」とコメントしたことについて、「フライングではないか」という声が寄せられたとして、その意図を説明した。

ムーディ勝山さんも「ヤバいフライングしたかも」

25年から「雪印コーヒー」のイメージキャラクターを務めているムーディ勝山さん。6月24日に「昨年はCM、そして今年はなんとパッケージになります！！」とXで報告。ムーディ勝山さんの写真が起用されたパッケージの画像も添えた。

続けて、「もう既に店頭で購入している方もいるようです！！」と、既に発売していることも伝えた。

パッケージの注ぎ口付近に記載されている開封方法を説明する図では、ムーディ勝山さんのトレードマークでもある「マイク」を手にしたイラストが。ムーディ勝山さんは、「パッケージの細かいところまでコーヒィ勝山仕様になっているの最高！！笑」と反応した。

これを雪印メグミルクの公式Xが引用。「情報解禁担当者がざわついております」と、泣き笑いの絵文字を付けて投稿した。

ムーディ勝山さんは「ヤバいフライングしたかも」としつつ、ハッシュタグで「#雪コの甘さで全てを受け流してください」とユーモアを交えて返していた。

Xユーザーからは、「解禁日まで受け流してしまったのか、、、！？w」「いいなぁ、このやり取り」「これは面白いｗ」といった笑いの反応が寄せられた一方、「何でざわついてるの？ムーディさんがなんか可哀想」「解禁したらいけなかったの？」といった疑問の声も寄せられていた。