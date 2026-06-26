TOKYO FMアナ「有給休暇を頂き」W杯を現地観戦...トラブル続き乗り越え　ただし観戦した席がまさかの

TOKYO FMの村田睦アナウンサーが2026年6月25日にXを更新。有給休暇を取得し、サッカーW杯日本対スウェーデン戦を現地観戦したことを明かした。

「なんとかリセールでゲットできたものの...」

スウェーデン戦は現地時間25日に米ダラスで行われ、結果は1対1の引き分けだった。

村田アナはXで「サッカーW杯スウェーデン戦応援のため有給休暇を頂き、ダラスに着いております」と報告し、現地で撮影した写真を公開。

しかし、「が、トラブル続きで、乗り換えでロストバゲージ。荷物がない状態で過ごすことに...」と、ロストバゲージに遭ってしまったことを明かし、「返ってこーい。ユニフォームもスーツケースに入ってる」とつづった。

さらに災難は続き、「現地の友人に頼んでおいたチケットがなんと取れていなかったことが判明」したとのこと。「なんとかリセールでゲットできたものの、スウェーデン側の席になりました」とスウェーデンサポーターに混ざっての応援となってしまうことを報告した。

その後、村田アナは日本時間26日に再びXを更新し、「着いたー！！！荷物もギリギリ届きました！！」と日本のユニフォームを着用した自身の写真を公開。一方、「スウェーデン側で観戦...」と、黄色のユニフォームの中にひとりサムライブルーが入っている肩身の狭さをつづっていた。