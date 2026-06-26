「結婚相手を探す番組にまともな大人が出演するわけないじゃん」　ひろゆき氏、婚活番組をバッサリ

「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2026年6月25日にXで、「結婚相手を探す番組にまともな大人が出演するわけないじゃん」と、婚活番組をめぐる持論を投稿した。

「周りから紹介されないヤバい奴ってことなんですよね。。。」

ひろゆきさんは「そもそも論、結婚相手を探す番組にまともな大人が出演するわけないじゃん」と切り出し、「まともな大人は、周りの人間関係から紹介されるし、自分の人生や家族を見せ物にする人にまともな人が居るはずない」と持論を展開した。

さらに、Xユーザーからの返信に応える形で、知人・友人から異性を紹介されない人は「周りから紹介されないヤバい奴ってことなんですよね。。。もしくは、友人・知人が作れないくらいヤバい」とも述べた。

続く投稿では、自身が出演した「結婚や子育て」をテーマにしたラジオのアーカイブ動画の紹介ポストを引用。「まともな人は、まともな人と結婚できるので、結婚した方が良い。まともじゃない人しか周りに居ない人は、自分を鑑みた方が良い件」と、考えを述べていた。