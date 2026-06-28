「24時間テレビ」チャリティーランナーに「走る必然性」前面に打ち出す人選続く　懸念される「批判かわしの材料」

俳優・星野真里さん（44）が夏の恒例番組「24時間テレビ49 ―愛は地球を救う―」（日本テレビ系）のチャリティーランナーに選出された。

星野真里さん「子供たちの可能性が少しでも広がるのであれば」

星野さんの長女は、国指定の難病を患っているという。生まれながらに筋組織の形態に問題があり、そのため生後間もなく、あるいは幼少期から「筋力が弱い」「体が柔らかい」などの筋力低下に関わる症状を認める病気で、2歳のときに診断が確定した。

現在は、電動車いすと人工呼吸器を使いながら日々の生活を送っている。星野さんは夫で元アナウンサーの高野貴裕さんと協力して福祉制度をくまなく調べ、自ら社会福祉士の資格も取得。会見では「私の願いは、全ての子供たちが居場所を決められてしまうのではなく、自分たちでご家族でその居場所を選ぶことができるようになればいいなと思っています」「子供たちの可能性が少しでも広がるのであれば」と走る理由を語った。

かつてのチャリティーランナーは、イモトアヤコさん（2009年）、DAIGOさん（2015年）、林家たい平さん（2016年）、ブルゾンちえみさん（2017年）、みやぞんさん（2018年）、兼近大樹さん（2022年）、ヒロミさん（2023年）など、さまざまなタレントが起用されてきた。走る理由は後付け的に添えられることが多く、チャリティーとの必然的な結びつきが問われることもなかった。