【W杯】ネイマール出場なら日本にチャンス？「勝てる確率がここまで高いのは初めて」...元日本代表が指摘するブラジルの「隙」

サッカーの元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が、2026年6月28日にユーチューブを更新し、ワールドカップ（W杯）の日本対ブラジル戦について「ネイマールが出てきた方が日本にはチャンス」との見解を示した。

「今までのドリブルをしながら滑走するネイマールではない」

グループFの日本は、1勝2分けの勝ち点「5」を獲得し、グループ2位で通過。同組のオランダが、2勝1分けの勝ち点「7」で首位通過した。

日本は、30日に米ヒューストンで行われる決勝トーナメント1回戦で、グループCで1位のブラジルと対戦する。

優勝候補のブラジルは今大会、安定した力を発揮している。グループCの第1節（14日）で強豪モロッコと対戦し、1－1で引き分けた。

第2節（20日）でハイチに3－0で快勝すると、第3節（25日）のスコットランド戦も3－0で勝利した。ブラジルは、勝ち点「7」でモロッコと並ぶも、得失点差で上回りグループ首位で通過した。

ブラジル出身で、代表チームを熟知する闘莉王氏はブラジル戦について、「日本からしたら、ネイマールが出てきた方がいい」と34歳のベテランの名を挙げ、その理由について説明した。

「（今大会、ネイマールは）調子が上がってこない。もしかしたら点を取られるかもしれないが、全体を考えると、（ネイマールが出場するのは）ブラジルにとっては良くない。日本にとっては良いこと。コンディションが上がっていないので、そんなにダッシュとかはできない。今までの、ドリブルをしながら滑走するネイマールではない。技術はあるが、ネイマールが出てきた方が、日本にとってはチャンス」

一方で、闘莉王氏が警戒するのが、FWエンドリッキ（19）だ。W杯初出場で、ハイチ、スコットランド戦で途中出場したが、今大会の得点はまだない。闘莉王氏は、エンドリッキの特徴について次のように分析した。