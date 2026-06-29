中国人客が誤乗車→乗務員室で待機中に機器に触る　近鉄が釈明「車掌が気づかなかったが、危険な行為」

近鉄の特急「ひのとり」に誤乗車した中国人の乗客が、乗務員室で待機中に機器類に触る様子が映った動画をSNS上に投稿し、危険ではないかと批判が相次いでいる。

同社によると、途中駅に臨時停車してこの客を降ろす前に待機してもらったという。機器を触る行為については、運行に支障が出るものではなかったとしながらも、「危険な行為だった」と遺憾の意を示した。

「フォトNO！ フォトNO！」客の動画撮影に注意

特急最後尾の乗務員室で、乗客の中年男性が左手を座席にかけ、右手で計器のレバーを握っている。

娘とみられる女児に声をかけ、通常はできないような体験に笑顔を見せた。

続いて、男性は、座席に座り、後ろから、妻とみられる女性から声をかけられる。男性は、左手でポーズを取り、ご機嫌な様子だ。

次に、途中駅に特急が入るシーンでは、茶髪の女性が座席の前に立って、楽しそうに話している。

「奈良公園に行かれるんですけど、まったくちょっと...」

特急が駅に止まると、乗務員がホームで待つ駅員にこう説明する。乗務員は、乗務員室のドアを開け、「はい、降りて」と手招きする。女児が降りる様子を男性が動画に撮っていると、「フォトNO！ フォトNO！」と注意した。3人が特急を降りると、駅員が3人を階段へ誘導していた。

この動画は、香港在住という男女が開設したスレッズアカウントが2026年6月27日に投稿した。そして、2人は、日本の乗務員のサービス精神をありがたく感じていると明かした。

ところが、乗務員室の中で勝手なことをしているなどと次々に批判され、その後に動画投稿は削除されてしまった。この日のうちにX上でも、動画が次々に取り上げられる騒ぎになっている。

近畿日本鉄道の広報部は29日、J-CASTニュースの取材に対し、投稿動画を把握していると明かし、その状況を説明した。