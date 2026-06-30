J-CAST ニュース

【W杯】ブラジル代表FW、逆転勝ちで塩谷健人を「挑発」...ファン紛糾「自分の格を理解したほうが」「王者のプライド」

2026.06.30 13:08
スポーツ班

   サッカーのブラジル代表FWマテウス・クーニャ（27）による、日本代表FW塩貝健人（21）への「挑発行為」が、インターネット上で波紋を広げている。

  • 日本を破ったブラジル（FIFAインスタグラムより）
    日本を破ったブラジル（FIFAインスタグラムより）
  • 日本を破ったブラジル（FIFAインスタグラムより）

塩貝「（ブラジルは）昔は強かったけど、今はどうなんでしょうね」

   ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦が2026年6月30日（日本時間）、米ヒューストン・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）が、ブラジル代表（同6位）に1－2の逆転負けを喫した。

   日本は前半29分、MF佐野海舟（25）がドリブルで中央に持ち上がり、右足を振り抜き先制のゴールを奪った。数少ないチャンスをものにした日本は、ブラジルの圧力に屈せず前半を1－0で折り返した。

   後半に入ると、ブラジルの猛攻が続き、後半11分に同点とされると、後半終了間際に逆転を許した。結局、これが決勝点となり、日本が決勝トーナメント1回戦で姿を消した。

   劇的な逆転勝利を飾ったブラジル。この試合直後にクーニャが「挑発行為」を行った。

   クーニャは手を広げ、数字の「5」を示すジェスチャーをし、ブラジルがW杯で5度優勝していることを示した。

   ブラジルメディア「ge」（ウェブ版）によると、クーニャは試合後、「ミームになるつもりはなかった。挑発したかったんだ」と、自身の行為を「挑発」と認めたという。

   発端となったのは、試合前の塩貝の発言だ。塩貝はブラジルについて「昔は強かったけど、今はどうなんでしょうね」とコメントし、これがブラジル代表選手に伝わったようだ。

   クーニャは、「挑発」した理由について、こう語ったという。

「5回優勝する国だからこそ負けれないプライドがあるんでしょ」
続きを読む
1 2
全文表示
ブラジル代表
ワールドカップ2026
日本代表
決勝トーナメント
姉妹サイト