【W杯】ブラジル代表FW、逆転勝ちで塩谷健人を「挑発」...ファン紛糾「自分の格を理解したほうが」「王者のプライド」

サッカーのブラジル代表FWマテウス・クーニャ（27）による、日本代表FW塩貝健人（21）への「挑発行為」が、インターネット上で波紋を広げている。

塩貝「（ブラジルは）昔は強かったけど、今はどうなんでしょうね」

ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦が2026年6月30日（日本時間）、米ヒューストン・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）が、ブラジル代表（同6位）に1－2の逆転負けを喫した。

日本は前半29分、MF佐野海舟（25）がドリブルで中央に持ち上がり、右足を振り抜き先制のゴールを奪った。数少ないチャンスをものにした日本は、ブラジルの圧力に屈せず前半を1－0で折り返した。

後半に入ると、ブラジルの猛攻が続き、後半11分に同点とされると、後半終了間際に逆転を許した。結局、これが決勝点となり、日本が決勝トーナメント1回戦で姿を消した。

劇的な逆転勝利を飾ったブラジル。この試合直後にクーニャが「挑発行為」を行った。

クーニャは手を広げ、数字の「5」を示すジェスチャーをし、ブラジルがW杯で5度優勝していることを示した。

ブラジルメディア「ge」（ウェブ版）によると、クーニャは試合後、「ミームになるつもりはなかった。挑発したかったんだ」と、自身の行為を「挑発」と認めたという。

発端となったのは、試合前の塩貝の発言だ。塩貝はブラジルについて「昔は強かったけど、今はどうなんでしょうね」とコメントし、これがブラジル代表選手に伝わったようだ。

クーニャは、「挑発」した理由について、こう語ったという。