日本は「アジア最強」 韓国、イランも及ばない...ブラジルに逆転負けも「その地位は揺るぎない」中国メディア称賛

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2026年6月30日、サッカーのワールドカップ（W杯）日本代表を「アジアサッカーの代表としての地位は揺るぎない」と称賛した。

「日本は限界まで頑張った」

ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦が2026年6月30日（日本時間）、米ヒューストン・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）が、ブラジル代表（同6位）に1－2の逆転負けを喫した。

試合は前半29分、MF佐野海舟（25）がドリブルで中央に持ち上がり、右足を振り抜き先制のゴールを奪った。その後、ブラジルに押し込まれながらも、堅実な守備で前半を1－0で折り返した。

後半に入ると、1点を追うブラジルの猛攻が続いた。後手に回った日本は、後半11分に同点に追いつかれると、後半終了間際に痛恨の失点。「王者」ブラジルに先制しながらも、逆転負けを喫し、無念の敗退となった。

今大会、中国代表は出場を逃したものの、国内でのW杯の関心は高いようで、複数の中国メディアが日本対ブラジル戦を速報した。

ブラジルを相手に健闘した日本を称賛するメディアは決して少なくなく、「捜狐」は「終了間際の逆転劇！ブラジルの勝利は決勝ゴールだけではない 日本は限界まで頑張った」とのタイトルで記事を展開した。

記事では、ブラジル戦の戦術について、次のように分析した。