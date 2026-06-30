「ドアが逆側に開くなんて...」京急の特急で珍事　それでも平静な乗客に驚く声、トラブルの原因は

横浜市金沢区内の京急本線・金沢文庫駅で、ホームとは逆側の特急列車のドアが開くトラブルが発生した。その様子を撮った写真がX上で投稿され、話題になっている。

駅のホームから、通常通り開いたドアをのぞくと、なんと奥のドアも開いている。

ドアが誤って開いてしまったとサイトでお詫び

その下の方には、電車が走る線路も見えた。一見して、かなり危険な状況だ。

しかし、リュックを背負った中年男性らは、その前で平然と吊り革につかまっている。

比較的空いている車内も、平静を保っていた。通勤途中とみられる乗客2人がホーム側ドアの横でスマホをいじっていたり、他の乗客も座席に座って居眠りをしている様子だったりする。逆側のドアが開いている以外は、いつもの通勤風景だ。

この写真は、2026年6月29日にX上で投稿された。

投稿者は、金沢文庫駅では、ホームと逆側のドアが開いていたことに驚いたと明かした。それにもかかわらず、乗客はみな平然としていたとも書いていた。

この投稿は、2万件以上の「いいね」が集まり、大きな話題になった。

「ドアが逆側に開くなんて...」「これ危なくないのかな」「ドアに寄りかかってた人落ちてないか心配」

こんな声が寄せられる一方、乗客に対して「この平静っぷりすごいな。京急あるある？」「きちんとアナウンスしてたら大丈夫なのかな」といった推測が行われていた。

特急を運行する京浜急行電鉄（横浜市）は、29日のうちに、「金沢文庫駅での電車ドア誤開扉について」と題するお詫びを出した。

それによると、同日の午前7時40分ごろ、ホームがない側の特急列車のドアが誤って開いてしまった。乗客が線路に転落したり、ケガをしたりすることはなかったとしたが、「ご利用のお客さまには、ご心配・ご迷惑をおかけいたしました、深くお詫び申しあげます」と謝罪した。そのうえで、「安全対策の徹底を図り、再発防止対策に取り組んでまいります」と締め括っている。