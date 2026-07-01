「真珠の耳飾りの少女」14年ぶり来日のフェルメール展　チケット販売方法が変更に...原因は「不安定なシステム稼働」

大阪中之島美術館（大阪市北区）で開催される展覧会『フェルメール 真珠の耳飾りの少女展』のウェブサイトで2026年6月30日、チケット販売方法の変更が発表された。

「個別のご要望にお応えすることは難しい状況でございます」

同展覧会は、8月21日から9月27日までの約1か月間にわたって開催される予定の美術展だ。オランダの画家、ヨハネス・フェルメールの代表作「真珠の耳飾りの少女」をはじめ、「ディアナとニンフたち」を公開する予定だ。

展覧会のタイトルにもなっている「真珠の耳飾りの少女」は、所蔵するマウリッツハイス美術館が今後貸し出しを制限する方針であることから、日本で鑑賞できる最後の機会になるとも言われている。

展覧会の公式サイトは30日、「チケット販売方法の変更につきまして」とのお知らせを公開した。

6月15日よりJR西日本が提供する北陸・せとうち・山陰エリアで利用できる観光ナビサービス「tabiwa」でのチケット販売を行ったが、アクセス集中によるシステムの不具合が発生し、トラブルとなっていた。

発表では、「アクセス集中による不安定なシステム稼働により、大変ご利用いただきにくい状況が発生し、多くのお客様にご不便とご迷惑をおかけしましたことを、改めて心よりお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「誠に恐縮ではございますが、tabiwa先行販売におきましてご購入いただけなかった皆さまをシステム上把握することができないため、個別のご要望にお応えすることは難しい状況でございます」と説明。

tabiwaでのシステム不具合を受け「販売方法や購入機会の公平性、転売へのご懸念」といった意見が届いているとし、今後のチケット販売方法を変更するとした。