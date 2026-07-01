文芸評論家・三宅香帆「ゲラ公開」投稿巡り波紋　版元の見解は？「問題となるような摩擦はない」

新書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」（集英社）などで知られる文芸評論家の三宅香帆さんが2026年6月下旬、出版前のゲラの一部をXに投稿し、SNS上で波紋を広げた。その後29日、三宅さんはXで謝罪したうえで、投稿を削除したと報告した。

三宅さんが投稿したのは、26年秋に世界思想社から刊行予定の新刊のゲラで、担当編集者の指摘が書き込まれた箇所だった。この投稿を巡り、発売前のゲラや編集段階のやり取りを公開したことに対する賛否が広がっていた。

世界思想社の編集部はJ-CASTニュースの取材に対し、「担当編集者本人は、著者との建設的な共同作業の一場面として受け止めております。著者との間に問題となるような摩擦はなく、現在も今秋の刊行に向けて良好な連携のもとで制作を進めております」と説明した。

担当編集者との信頼関係のもとでの投稿だったが

三宅さんは26日、菓子「ねるねるねるね」に言及した箇所のゲラをXに投稿（29日までに削除）。ゲラには、「一般的に知られていますか？」との担当編集者の指摘が書き添えられていた。

この投稿を巡りさまざまな意見がSNS上で広がるなか、三宅さんは27日、編集者や校閲者の指摘への感謝をXに記した。また、担当編集者への不満だと受け取られたことについて、「言葉足らず」だったと謝罪した。

29日には、担当編集者との信頼関係のもとでゲラを投稿したものの、意図が伝わらずに拡散することが「関係者の方に申し訳ない」とし、投稿を削除したと報告した。なお、編集者から削除要請があったわけではなく、自ら申し出て話し合ったとしている。

波紋を広げた投稿には、発売前のゲラや編集段階のやり取りを公開したことに「直接やりとりすればいいのに」「晒している」といった批判や、一方で「双方合意の上なら問題ないと思う」「微笑ましく見えるけどなぁ」などと擁護する声も上がった。