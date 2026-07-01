人気YouTuber、引っ越しの初期費用約120万円をだまし取られたと訴え　「シンプルに詐欺されました」

人気YouTuberのふかわ。さんが2026年6月28日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、引っ越しの初期費用約120万円をだまし取られる詐欺被害にあったと報告した。

知人に紹介された不動産会社社長を信じたものの...

「【破産】詐欺に遭いました。全部説明します。」と題した動画でふかわ。さんは、友人のりょうたさんとともに登場し「シンプルに詐欺されました」と伝えた。

事の発端は4月半ば。ふかわ。さんは、りょうたさんと共同で賃貸物件を借りようとしていたという。仲介を依頼したのは、りょうたさんの大学時代の先輩から紹介された不動産会社社長。2人の知人もその社長が仲介した賃貸に住んでおり、また「仲介料を安くしてくれる」と言われたために、お願いしたのだとか。

ほどなくして物件の審査が通り、5月末に初期費用約120万円を支払った2人。これにより6月後半には入居できるはずだったのだが、6月に入ると、突如として社長と連絡が取れなくなったそう。そこでふかわ。さんたちは、社長が経営する不動産会社に連絡。すると従業員からは「代表は海外で事故に遭いました」と告げられるとともに、入居予定の物件に関する契約者データや振込履歴がなく、そもそも審査に落ちていたことが判明したという。なお、初期費用の振込先は会社の口座ではなく、社長の個人口座に設定されていたという。