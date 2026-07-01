「今の子どもにわかるのかな？」　農水省「こども霞が関見学デー」、PR画像が「癖強」すぎる

農林水産省の公式Xアカウントが2026年6月30日に公開した「こども霞が関見学デー」をめぐるPR投稿に注目が集まっている。

「昨年は約7000名が来場！」

同省は「農林水産省からのお知らせ」として、「7/29(水)・7/30(木)こども霞が関見学デー開催 夏休みの思い出づくりに是非ご来場ください」と呼びかけた。

こども霞が関見学デーは、「遊んで、体験して、食や農林水産業を学ぶことができる、小・中学生向けのプログラム」として、同省が例年開催している子ども向けのイベントだ。

公式サイトのお知らせページによると、自由参加のプログラムは19のキャラクターがエントリーする「キャラクター総選挙」や実験体験コーナー、「JASお買い物ゲーム」など、26の企画を予定。

抽選制の事前申込プログラムでは、大臣室や記者会見室の見学や備蓄食材を使った「デコいなりずしづくり」、お米を知るワークショップ「脱穀体験！ 米粉でまぜまぜ実験！」、「さかなクンのお魚講座」など、さまざまな企画を実施する。

「昨年は約7000名が来場！」したといい、「今年も沢山のプログラムをご用意しています」とアナウンス。「事前申込が必要なプログラムの受付は本日開始です！」と呼びかけた。