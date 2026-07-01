重盛さと美、過去の交際人数は「5人」　まさかの破局理由も告白「NGなんですよね」「都会すぎて息が」

タレント、ラッパーの重盛さと美さん（37）が、2026年6月30日に放送された恋愛リアリティショー「シャッフルアイランド Season7」（ABEMA）の特別番組に出演し、過去の恋愛について赤裸々に明かした。

「『虎ノ門に住もう』って言われて別れるって決めました」

「シャッフルアイランド」は、南国の2つの島に男女が集結し、毎日メンバーを「シャッフル」しながら運命の恋を探すという恋愛リアリティー番組だ。7月7日からSeason7が放送される。

特別番組では、重盛さんと、峯岸みなみさん（33）、ゆきぽよさん（29）、生田衣梨奈さん（28）、なえなのさん（25）がトークを繰り広げた。

峯岸さんから「重盛さんは経験豊富な方なんじゃないかなと」と振られた重盛さんは、「（この中で）一番ないかもしれない」と回答。続けて、「一回（の交際期間）が長いので。5人ですね、私が知ってる男......味わってきた男は」と明かし、出演者たちを笑わせた。

最も続いた相手とは7年半交際したという。「別れる理由は？」と聞かれると、「『虎ノ門に住もう』って言われて別れるって決めました」と話した。

「なんで？」と驚く出演者たちに、重盛さんは「虎ノ門NGなんですよね」「都会すぎて私は息ができない。戸越銀座とかそっちの方が」と語っていた。