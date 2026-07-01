天竺川原、ディレクター務めたブランドと契約終了　「これからのポテンヒットには一切、関わっておりません」

お笑い芸人の天竺川原さんがディレクターを務めていたファッションブランド「POTENHIT（ポテンヒット）」が、川原さんとの契約を2026年6月30日で終了した。ブランドを運営するLymicが7月1日に公式SNSで発表した。新体制へのリニューアルのためという。

川原さんも自身のXで、「これからのポテンヒットには一切、関わっておりません」とコメントした。

「新体制へとリニューアル」に伴う契約終了

ポテンヒット公式Xとインスタグラムは、「天竺川原氏との契約終了のお知らせ」とする文書を公開。「このたびPOTENHITは、ブランドのさらなる成長と新たな展開を見据え、新体制へとリニューアルすることになりました」と発表した。

続けて、「これに伴い、ディレクターの天竺川原氏との契約は2026年6月30日をもって終了いたしました」と報告。

「これまで長きにわたり、ブランドの歩みを共に支えていただいた天竺川原氏には、心より感謝申し上げますとともに、今後のさらなるご活躍をお祈り申し上げます」と伝えた。

今後については、「新たな体制のもと、ブランド本来の価値をさらに磨き上げ、より多くの皆様にワクワクしていただける商品とブランド体験をお届けできるよう、スタッフ一同努めてまいります」とした。

川原さんは、ブランドが立ち上げられた17年からポテンヒットのディレクターを務めていた。