橋本愛への誹謗中傷めぐり「正義感って何でしょうね？」　スマイリーキクチ、コメ欄スクショして注意喚起

俳優・佐藤二朗さんと橋本愛さんを巡る一連の報道を受け、橋本さんの公式インスタグラムに一部から批判や誹謗中傷が寄せられている。殺害予告や誹謗中傷に長年苦しんだタレントのスマイリーキクチさんは2026年7月2日、橋本さんのコメント欄をスクリーンショットして紹介し、「もっと冷静になりましょうよ」などと注意喚起した。

「どっちが正しいとか悪いとかまだ何もわからない」

週刊文春は1日付のオンライン記事で、26年4月期のドラマ「夫婦別姓刑事」（フジテレビ系）の撮影中に、佐藤さんが共演した橋本さんにハラスメント行為をしたという疑惑を報じた。

一方で、佐藤さんの所属事務所は2日に公式サイトで、「記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではない」などと否定していた。

こうした中、橋本さんの公式インスタグラムのコメント欄には、批判や誹謗中傷が一部から寄せられている。

キクチさんは2日、橋本さんのコメント欄のスクリーンショットをXで紹介し、「人格を否定したり、仕事をやめろと脅す。正義感って何でしょうね？」と疑問を呈した。

続けて、「一方的な情報だけでどっちが正しいとか悪いとかまだ何もわからない」と指摘した上で、「もっと冷静になりましょうよ」と注意を呼びかけた。

キクチさんは、「傷つきやすい人はSNSは向いてない、それは逆。傷つける人がSNSが向いてないの」とした上で、「"傷つけやすい人"はネットから離れましょう」とも呼びかけている。