闘う料理人・こめお、経営するラーメン店のガラスが割られ激怒　「犯罪だからね、普通に」

格闘技イベント「BreakingDown」の出場者として知られる「闘う料理人」こと、こめおさんが2026年6月30日、公式YouTubeチャンネルを更新。5月に東京・浅草にオープンした蟹ラーメン専門店「かにを」で扉のガラスを割られる被害に遭ったと明かした。

「割った人も逃げちゃって」

「かにを」は5月4日にグランドオープン。ラーメンを通じて「日本の食の価値と魅力」を伝えると謳っていたにもかかわらず、中国産使用疑惑が浮上し炎上。同月11日にこめおさんはXで、トッピングのソフトシェルクラブは供給が困難であるため、中国産のほか、インドネシア産・タイ産も使用していると認めた。

今回の動画でこめおさんは、オープン1か月が経過した「かにを」の現状を報告。その中で「これヤバい」と、表面のパネルガラスに大きなヒビが入った、店舗の二階に向かう階段前の扉に視線を向けた。

「これ、冗談抜きに割られちゃって。割った人も逃げちゃって。しかも、ここら辺に監視カメラもないのよ」とこめおさん。「普通に食べに来るだけならまだしも、こんなことまでされる筋合いもないし」とし、「Xで炎上してから色んな否定的な声があるのは自分の中で理解してるけど、ここまでされるのは営業妨害ならぬ犯罪だからね、普通に考えて」と憤った。そして「ここまで陰湿な事件があって、若干残念だなっていうふうにも思っています」「こういう残念なこともあったりするから、やるせない瞬間ではありますね」と語っていた。