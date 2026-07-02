ダウンタウン松本人志、照れくさそう近影に反響...「俺たちの松ちゃん」「元気そうで何より」　高須克弥院長インスタに登場

全身がん闘病中の美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長（81）が、2026年7月1日にインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さん（62）との写真を公開した。

照れくさそうな表情も

松本さんをめぐっては、23年12月に飲み会でのスキャンダルが報じられ、活動を休止。25年11月に有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で約2年ぶりに活動を再開した。

高須院長は問題発覚後も、SNSでたびたび松本さんを支持する投稿を行っていた。26年3月1日には、松本さんが出演する「高須クリニック」のCMを、バラエティ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）内で放送。これが松本さんの「地上波復帰」となった。

7月1日のインスタグラムで高須院長は、漫画家でパートナーの西原理恵子さん（61）と松本さんとの3ショットや、病室とみられる場所での松本さんとの2ショットなどを公開した。

高須院長と西原さんに挟まれた松本さんは、両手を体の前で組み、やや照れくさそうにも見える。高須院長との2ショットでは、口角を少し上げた笑顔も見せている。

コメント欄には「俺たちの松ちゃん。高須先生が味方でいてくれて心強いです」「松本さんも先生も元気そうで何より」「松本さん御姿拝見できて良かった！」「院長貴重な写真ありがとうございます」などと書き込まれている。